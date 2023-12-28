وقال جيبريسوس، في بيان نشر على موقع المنظمة، "تعتمد سلامة موظفينا واستمرارية العمليات على وصول المزيد من المواد الغذائية إلى جميع أنحاء غزة على الفور. ويتأثر زملائي أيضًا بشكل مباشر وشخصي بالصراع، تمامًا مثل الجميع تقريبًا في غزة. وما زلت أتلقى أخبارًا مفجعة عن فقدان أفراد عائلات موظفينا في غزة".

وأضاف: "يبدو أن القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبعث الأمل في تحسين توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة .. ما نحتاجه بشكل عاجل الآن هو وقف إطلاق النار لتجنيب المدنيين المزيد من العنف وبدء الطريق الطويل نحو إعادة الإعمار والسلام".

وأكد أن فرق المنظمة قامت بمهام عالية الخطورة لتوصيل الإمدادات إلى المستشفيات في شمال وجنوب غزة، بما في ذلك مستشفى الشفاء وجمعية الأمل للهلال الأحمر الفلسطيني .. مشثرا إلى أن موظفي المنظمة، خلال مهماتهم، أعمالاً عدائية مكثفة في المناطق المجاورة لهم، وأعداداً كبيرة من المرضى، واكتظاظاً للنازحين بسبب الصراع الذين يبحثون عن ملجأ".