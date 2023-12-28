اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تخفض سرعات بعض القطارات لسوء الطقس وسقوط الأمطار

الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:06 م
السكة الحديد تخفض سرعات بعض القطارات لسوء الطقس وسقوط الأمطار سكك حديد مصر - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة علي أنحاء متفرقة من البلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات، لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات علي بعض الخطوط .
 
وأكدت الهيئة علي الإستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة، وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.
 
وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها، وتؤكد علي أنها لا تدخر جهدأ في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
 
وشهدت اغلب المحافظات اليوم سقوط أمطار ما بين متوسطة وشديدة وسط سوء الأحوال الجوية، حيث شهدت هطول الأمطار بكثافة علي أنحاء متفرقة من البلاد .
 
 






الامطار

الطقس

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

المطر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة