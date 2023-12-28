السجن 3 سنوات لمنتج سينمائي لاتهامه وآخر بتزوير توكيل في الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، منتج سينمائي بالسجن 3 سنوات لاتهامه وآخر بتزوير توكيل لإقامة دعوى ضد شريكه السابق، ورفع عدة دعاوى ضده.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 13982 لسنة 2020 جنايات قسم إمبابة والمقيدة برقم 5163 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة ضد "أ . م" إنه وآخر سبق الحكم عليه في غضون شهر أكتوبر لعام 2020 بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية.

القصة كانت باشتراك المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم 2827 لسنة 2020 توثيق الدقي صدوره لمصلحة الشهر العقاري، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة منه، وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فيه فحررها المجهول على خلاف الحقيقة، ومهره بتوقيعات نسب زورا للمجني عليه "ه.ف" ، "ن.أ" ، "ع.م" وكذا موظفين عموميين، وزيله بأختام مقلدة نسبت زوراً لتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.