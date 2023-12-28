الحزب الجمهورى بكولورادو يطعن على استبعاد ترامب من الترشح للرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

طلب الحزب الجمهورى فى كولورادو من المحكمة العليا الأمريكية بالتدخل بعدما قضت أعلى محكمة فى الولاية بعدم أهلية الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لطرح اسمه على بطاقة الاقتراع فى الانتخابات التمهيدية للجمهوريين فيها، بحسب ما أعلن محامى عن الحزب.

وقالت صحيفة الجارديان، إن الاستئناف يأتى بعد أن استبعدت المحكمة العليا فى كولورداو ترامب الأسبوع الماضى بسبب دوره فى أحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021 والذى قاده حشد من أنصاره.

وحظرت المحكمة ترامب بموجب مادة فى الدستور الأمريكى تحظر أى شخص شارك فى تمرد او عصيان من تولى منصب عام، ومثل الحزب الجمهورى فى كولورادة جاى سيكولو من المركز الأمريكى للقانون والعدالة.

ومن المتوقع أن يقدم ترامب، الأوفر حظا حتى الآن لنيل ترشيح الحزب الجمهورى فى سباق 2024، استئنافه الخاص.

ووضعت المحلمة العليا بالولاية قرارها قيد التعليق حتى الرابع من يناير، وقالت إن ترامب يمكن أن يظل على بطاقة الاقتراع لو استأنف ضد القرار.

وكان حكم المحلكمة العليا فى كولورداو هو المرة الأولى فى التاريخ الأمريكى التى يتم فيها استخدام القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكى، أو ما يسمى ببند عدم الأهلية، لاعتبار مرشح رئاسى غير مؤهل لدخول البيت الأبيض.

وأبطل حكم المحكمة العليا فى كولورادو ، الذى جاء بأغلبية 4/3، استنتاج قاضى محكمة أدنى بأن ترامب شارك فى التمرد بتحريض أنصاره على العنف، لكنه كرئيس لم يكن ضابطا للولايات المتحدة يمكن استبعاده بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.

وخلصت محكمة كولورادو العليا إلى أن دور ترامب فى التحريض على العنف فى مبنى الكابيتول عندما اجتمع المشرعون للتصديق على نتائج انتخابات 2020 يشكل مشاركة فى تمرد، وأن الرئاسة مشمولة ببند التمرد.