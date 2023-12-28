البترول: إنتاج 13مليون طن منتجات وخامات تعدينية 2023

كتبت -مروة الغول

شهد قطاع التعدين تحقيق انجازات عديدة خلال عام 2023 حيث تم استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري على كافة المحاور سواء بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار التعدينى، ودعم التحول الرقمى في أنشطة القطاع ، والاستثمار في تطوير كوادر قطاع التعدين ، وهو ما يأتي من اجل اطلاق إمكانات هذا القطاع والاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية ، وكانت اهم النجاحات على النحو التالى:

توصلت وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية لاتفاق مع شركتى باريك جولد الكندية وسنتامين الإنجليزية أحد أكبر الشركات العالمية للبحث عن الذهب ،بشأن البنود التجارية والمالية والقانونية لنموذج عقد استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز التى فازت بها الشركتان فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلاله في الصحراء الشرقية ، ويعد الاتفاق من نجاحات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين، خاصة وأن الشركتين باريك وسنتامين عالميتين ولديهما الخبرة والملاءة المالية والتقنيات للإسراع بتنفيذ الاتفاق وتحقيق نتائج أعمال تضاف لما يحققه قطاع التعدين من تطور.

بدأت تجارب تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر في مارس 2023 والذى يأتى تتويجاً للخطة الطموح التى تم وضعها لبدء الإنتاج مبكراً منه فى ظل ما يتميز به الموقع، الذى تقدر احتياطياته بحوالي 2ر1 مليون أوقية من الذهب ، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.. ويقع فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما قامت شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية، ويعد الكشف نتاجاً لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله، هذا وقد تم إنشاء شركة العمليات المشتركة (شركة ايقات لمناجم الذهب).. هذا وبلغت كمية الذهب المنتجة حوالي 45 كجم مختلفة الأعيرة.

انطلاق منتدى مصر للتعدين فى نسخته الثانية في يوليه 2023 تحت شعار "البناء على 120 عاماً من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون"، هذا وقد حقق المنتدى عدداً من النتائج الهامة كان على رأسها زيادة المهتمين بالاستثمار في مصر في مجال التعدين وإطلاق مكامن ثرواتها التعدينية والذى يتضح من حجم المشاركة في النسخة الثانية ومشاركة شركات عالمية في المنتدى والمعرض المصاحب له.

تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للعمل المشترك على تبادل الخبرات اللازمة فيما يخص مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي، إضافة إلى التشاور بشأن إعداد الاشتراطات العامة والقواعد اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة الانشطة التعدينية بالمنطقة، إلى جانب التعاون في الترويج لفرص استثمار الثروات مصر الطبيعية بالمثلث الذهبي.

توقيع مذكرتي تفاهم للبدء في الإجراءات اللازمة لمشروع مصنع انتاج حامض الفسفوريك لتعظيم القيمة المضافة والعائد من الفوسفات المصرى مع الشركة الاسترالية لينسبريدج خلال منتدي مصر للتعدين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركتي فوسفات مصر ولينسبريدج الاسترالية لتنفيذ وتشغيل مشروع مصنع حامض الفوسفوريك في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ، كما تم توقيع مذكرة أخرى بين فوسفات مصر والشركة الأسترالية لتوريد خام الفوسفات اللازم للمشروع .

توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن في 3 قطاعات للبحث عن خام الذهب والعناصر المصاحبة بالصحراء الشرقية المصرية باستثمارات تقدر بحوالي 5ر2 مليون دولار.

اطلاق تنفيذ منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية فى مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج حيث ستحتوي بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات، وتم بالفعل الانتهاء من عمليات التقييم الفنى للبوابة.

تم إنشاء قاعدة بيانات للثروات التعدينية في جمهورية مصر العربية، تم فيها تجميع البيانات الأساسية لعدد 27خامة معدنية وجارى الانتهاء من تدقيق البيانات الخاصة بهم تمهيداً لتضمينهم داخل المنصة الرقمية للخامات التعدينية.

الانتهاء من تطوير معمل هيئة الثروة المعدنية في مدينة مرسى علم لخدمة الأنشطة التعدينية بالصحراء الشرقية وكذلك خدمة البعثات الجيولوجية بالمنطقة ضمن برنامج يشمل تطوير ورفع كفاءة العاملين والمبانى وتأثيثها بالتقنيات والمعدات الحديثة لمواكبة وتحقيق أهداف استراتيجية تعظيم واستغلال الثروات التعدينية وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى والتى يتم تنفيذها بإرادة قوية فى التطوير والتحديث وتعظيم النتائج.

افتتاح معملى MSA ALS في مدينة مرسى علم للاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية لعينات التربة والصخور والحفر في مرسى علم في اطار توطين كافة أنشطة صناعة التعدين في مصر وصقل خبرات العاملين بها.

تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية بمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات البشرية وتطوير الكوادر البشرية في قطاع التعدين.

تم تنفيذ مجموعة من برامج التدريب العالمية المختلفة لكوادر هيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع الكيانات المتخصصة في استراليا واليابان والصين ومنها برنامج كود التعدين الاسترالى JORC لمجموعتين من الكوادر، وبرنامج الموارد التعدينية وتطوير الإدارة بالدول النامية مع الحكومة الصينية، وبرنامج استخدام الاستشعار عن بعد في الاستكشاف التعدينى مع وكالة الجايكا اليابانية .

تم إنتاج حوالى 13 مليون طن من المنتجات والخامات التعدينية خلال العام وبلغت كمية الصادرات للخامات المنجمية حوالي 3ر2 مليون طن.

بلغت إجمالي الإيرادات المحققة لعقود المشاركة حوالي 336 مليون جنيه بالمقارنة بحوالي 114 مليون جنيه عام 2022.