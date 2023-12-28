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الأرصاد: أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس أمطارا متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - إسماعيلية - السويس - شمال سيناء).
 
وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم أمطارا متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة)، قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث 40% تقريبا تمتد خفيفة إلى مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا).
 
ومن المتوقع اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.






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