اعتقال ملكة جمال بوليفيا بتهمة تهريب أسلحة

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن ملكة جمال بوليفيا السابقة ألوندرا ميركادو كامبوس، البالغة من العمر 22 عاماً، تم اعتقالها وهى الآن خلف القضبان في سجن ترينيداد للنساء في بيني، بتهمة تهريب الأسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملكة الجمال المعروف باسم "الوندرا ام سى" التي حملت لقبى ملكة جمال بوليفيا العالمية 2020 وملكة جمال بوليفيا 2023، لديها 40 ألف متابع على "إنستجرام".

ووفقا للتقارير المحلية، عثرت الشرطة على كمية كبيرة من الأسلحة وذخيرة AK-47 في مقر إقامة كامبوس. وستبقى الشابة رهن الاحتجاز لمدة 30 يومًا قبل مثولها لأول مرة أمام المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، يقول ممثلو الادعاء إن أدلة الطب الشرعي يمكن أن تورطها في تهم المخدرات.

وخلال جلسة المحكمة، اختارت ألوندرا التزام الصمت، حيث طلب المدعون احتجازها في السجن. وشريكها، الذي تم تحديد اسمه أندريس فاسكيز، وهو هارب ومطلوب لصلته بتهريب المخدرات.

وكشف نائب المدعي العام بيني جيرالدو بالديراس أنه يتم التحقيق مع فاسكيز بتهمة تهريب مواد خاضعة للرقابة وأن مقاطع الفيديو الموجودة على هاتف كامبوس الخلوي تظهرهم يشاركون في حفلات بأسلحة غير قانونية صادرتها الشرطة.