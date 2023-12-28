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استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا بينهم صحفيين في قصف لطيران الاحتلال بغزة.. صور

الخميس، 28 ديسمبر 2023 11:26 ص
استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا بينهم صحفيين في قصف لطيران الاحتلال بغزة.. صور مصور قناة القدس اليوم
كتب: أحمد جمعة

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أكدت مصادر صحفية فلسطينية استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا خلال الـ 12 ساعة الماضية، وذلك في قصف جوي عنيف للطيران الحربي الإسرائيلي في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى استشهاد 30 مواطنا فلسطينيا في قصف الاحتلال الاسرائيلي عدة منازل لعائلات خيرالدين والكرد والقاضي في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 38 شهيدا سقطوا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوب غزة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد صحفيين اثنين هما الزميل المصور في قناة القدس اليوم أحمد ماهر خير الدين في استهداف منزل عائلته بمشروع بيت لاهيا، الصحفي في قناة الأقصى محمد خير الدين.

مصور قناة القدس اليوم
مصور قناة القدس اليوم
 
الصحفي محمد خير الدين
الصحفي محمد خير الدين






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