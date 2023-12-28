استجابة لنداء شيخ الأزهر.. وفود شعبية من 70 دولة تشارك فى قوافل لإغاثة غزة

كتب لؤى على

شاركت وفود شعبية من 70 دولة في القوافل التي يسيرها « بيت الزكاة والصدقات» لإغاثة غزة؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر باستمرار دعم القضية الفلسطينية؛ نظرًا لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني وتفاقم الأوضاع هناك، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تدمير كل مكان في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، الذي نتج عنه استشهاد أكثر من 20 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة أكثر من 60 ألفًا آخرين، وتفاقمت الأزمة الإنسانية بعد انهيار القطاع الطبي، وفقدان الأمن الغذائي.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم ، أنه أطلق القافلة الرابعة فجر اليوم إلى ميناء رفح البري؛ توطئة لدخولها لأهلنا في غزة، والقافلة مكوَّنة من 50 شاحنة عملاقة تحمل على متنها ما يقرب من 1000 طن مستلزمات طبية ومواد غذائية ومياه نقية ومستلزمات معيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب .. ليكتمل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 125 شاحنة، بإجمالي نحو 2000 طن مساعدات إغاثية، وقد شاركت وفود بعض الدول في تلك القافلة والتجهيز لها.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» أنه مستمر في تقديم الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني، وسيسهم البيت في إعادة إعمار غزة بإذن الله، مشيرًا إلى أن البيت يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد طغيان الصهاينة وعنجهيتهم، مشيدًا بكل فخر وإجلال مساعي الشعب الفلسطيني ونضاله، مطالبًا بتقديم الدعم الدائم للقضية الفلسطينية من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني ضد غطرسة قوات الاحتلال؛ إعمالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «‌مَثَلُ ‌الْمُؤْمِنِينَ ‌فِي ‌تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.» [صحيح مسلم].