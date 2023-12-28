اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسرائيل تعترف بمقتل أكثر من 500 ضابط وجندي منذ طوفان الأقصى

الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:55 م
إسرائيل تعترف بمقتل أكثر من 500 ضابط وجندي منذ طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل ضابطين وجندي في معارك قطاع غزة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه إلى 501 منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.
 
وقال الجيش إن العسكريين الثلاثة قُتلوا الليلة الماضية في معارك وسط قطاع غزة وجنوبه، في حين أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة.
 
ونشر الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ48 الماضية أسماء 11 قتيلا من ضباطه وجنوده، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 173 قتيلا منذ بدء هجومه البري على غزة في 27 أكتوبر الماضي.
 
وفي الأثناء، استقبل مستشفى سوروكا في بئر السبع ومستشفى هداسا في القدس 20 عسكريا من جرحى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة خلال اليومين الماضيين.
 
كما أعلن مستشفى هداسا في القدس عن استقبال 8 جنود مصابين خلال الـ48 ساعة الأخيرة نُقلوا من غزة بمروحيات عسكرية.






الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

غزة

طوفان الأقصى




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