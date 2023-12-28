إدارة التعليم الإعدادى بالجيزة تعقد اجتماعا لبحث استعدادات امتحانات نصف العام

كتبت - مرام محمد

عقدت إدارة التعليم الإعدادي بالجيزة اجتماعًا بقيادة أمل مبروك مدير عام التعليم العام، ورفعت العقيلى مدير إدارة التعليم الإعدادي، وبحضور مديرى المراحل الإعدادية بإدارات تعليم الجيزة، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك تحت رعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتضمن الاجتماع عدة محاور، شملت الالتزام بالجدول المعلن من المديرية للصفين الأول والثاني الإعدادي، وضوابط العمل في الكنترول شيت ورصد درجات أعمال السنة والمواد الغير مضافة، مع ضرورة استكمال بيانات الكنترول شيت وعمل رقم سري والقطع قبل أداء الامتحانات للمواد خارج الموضوع، واتباع قواعد التصحيح مع الأخذ في الاعتبار عدم انفراد مدرس واحد بالتصحيح.

وشدد بالتنبيه على لجان النظام والمراقبة بعمل محاضر الكنترول اللازمة (محضر غياب - محضر التسليم والتسلم - محضر التصحيح - محضر الكنترول)، وكذلك إقرار موانع على أعضاء الكنترول وجميع العاملين بالمدرسة حتى المدير، علمًا بأن أثناء سير الامتحان على مديرى المراحل التركيز في إرسال إحصائيات الغياب خلال نصف الساعة الأولى من الامتحان لإرسال الإحصائيات المطلوب إرسالها إلى الجهات المعنية مع الالتزام بالنموذج المطلوب لإحصاء كل نوعية تعليم على حدة.

وأكدت الإدارة على ضرورة مراعاة الدقة في تسكين طلاب المرحلة الإعدادية، والتصحيح في نفس اليوم من الامتحان، وإرسال أية أحداث تحدث داخل المدارس، والاهتمام بتنشيط مجموعات الدعم، على أن يتم تصوير سجل القيد صورة طبق الأصل موقع عليه وكيل شؤون الطلبة ومدير المدرسة يسلم لرئيس الكنترول، ويتم عمل سجل بجميع أعمال الكنترول في كشكول به جميع التكليفات والموانع.

ووجهت الإدارة بعدم استخدام القلم الرصاص في رصد الدرجات، وكذلك القلم المزيل عند الرصد في الشيت والقلم الحبر الذي يمكن إزالته، وضرورة عدم ترك سطر في الشيت من كل اسم والذي يليه وخاصة أن شيت الكنترول تم تصميمه وغير وارد من المطابع الأميرية، منبهًا على أنه عند وجود أية مشكلة تعيق سير الامتحان يتم رفع الموضوع كتابيا إلى مدير عام الإدارة على الفور للحل أو العلم بالمشكلة.

ونبهت على الالتزام بمعدلات أعضاء الكنترول الواردة في القرار الوزاري 365 لسنة 1993 وعند زيادة الأعضاء داخل الكنترول ويكون كنترول واحد ورئيس واحد له، والالتزام بالإشراف أثناء الامتحان وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب وصعودهم ونزولهم على السلالم وبين الفترتين، وعدم تصحيح المتابع لأي خطأ كتابي في المحتوى في ورقة الامتحان ولو عن طريق أي معلم بالمدرسة والهدف هو عدم وجود تشتت بين الطلاب.