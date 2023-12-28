إجازة منتصف العام الدراسى 2024 لطلاب المدارس.. تعرف على بدايتها ونهايتها

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2024 لطلاب المدارس، مؤكدة أنه وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 تبدأ إجازة نصف العام الدراسى 27 يناير 2024 وتستمر حتى مدة أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وأوضحت المديريات التعليمية والإدارات، أن الطالب الذى ينتهى من امتحانات وتقييمات الفصل الدراسي الأول يحصل على إجازة، مضيفة أن بعض طلاب الصفوف فى المرحلة الابتدائية ينتهون من الامتحانات خلال الأسبوع الثانى من يناير ومن ثم تبدأ إجازاتهم رسمياً بعد انتهاء الاختبارات، مشددة على أن آخر يوم فى الامتحانات حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى 24 يناير 2024.

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير، وامتحانات النقل الإعدادي وما يعادله ( المهنية، الرياضية ، الصم ، المكفوفين) من الثلاثاء 9 يناير حتى الإثنين 15 يناير المقبل وامتحانات الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024 ، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي من الأحد 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء 9 يناير حتى الأحد 24 يناير.