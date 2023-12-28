أمطار متفاوتة الشدة الآن على القاهرة الكبرى.. والأرصاد: أجواء شتوية رائعة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة الآن على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وأجواء شتوية رائعة.

وتابعت هيئة الأرصاد: درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الخميس، أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( دمياط- بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- اسماعيلية - السويس - شمال سيناء) .

ومتوقع اليوم أيضا أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة الي مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا).

وأيضا متوقع اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.