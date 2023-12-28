أمريكا تشدد على التزامها تجاه الفلبين وسط التوترات المستمرة في بحر الصين الجنوبي

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شددت الولايات المتحدة، على التزامها الصارم تجاه الفلبين بموجب معاهدة الدفاع المشترك الثنائية، والتي تنص على أن تقوم كل دولة بالدفاع عن الأخرى حال تعرضها لهجوم.



جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الفلبيني إنريكي مانالو؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التوترات المستمرة في بحر الصين الجنوبي.



وتبادل الوزيران الأفكار حول كيفية تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والفلبين عام 2024 المقبل، بناءً على زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إلى واشنطن العاصمة مايو الماضي.