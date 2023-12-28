أضرار النظر في هاتفك فور الاستيقاظ من النوم.. يعرضك للأرق ويجهد عينيك

كتبت فاطمة ياسر

كثير من الأشخاص اعتاد النظر فى هاتفه المحمول، فور الاستيقاظ من النوم، سواء لقراءة الرسائل أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك، إلا أن هذه العادة لها أضرار، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots.

وحدد الموقع هذه الأضرار على النحو التالى:



-التوتر



التعرض لمجموعة واسعة من الإشعارات بمجرد استيقاظك يمكن أن يخلق شعوراً بالتوتر.

-يعرضك للأرق



استخدام هاتفك قبل النوم وبمجرد استيقاظك يمكن أن يؤدي إلى تعطيل دورة نومك، ويصيبك بالأرق، فالضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يتداخل مع إنتاج هرمون الميلاتونين، وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة النوم وربما يؤدي إلى ليالي مضطربة.

- يؤثر على وظائف المخ



قد يؤدي فحص هاتفك فور الاستيقاظ إلى إعاقة وظائفك الإدراكية، وبدلاً من السماح لعقلك بالاسترخاء بشكل طبيعي خلال اليوم، فإن ملأه بالمعلومات على الفور يمكن أن يعطل عملية الاستيقاظ واليقظة الكاملة.

- يجهد عينيك



التحديق في الشاشة لفترة طويلة، خاصة في الصباح عندما تكون عيناك في مرحلة التكيف مع الضوء، يمكن أن يجهد عينيك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم الراحة والصداع وجفاف العين، مما يؤثر على صحتك البصرية بشكل عام.

-يشتت الانتباه



يمكن أن يؤدي إلى تشتيت الانتباه، وبدلًا من التركيز على المهام التي تحتاج إلى إنجازها في الصباح وعلى مدار اليوم، قد تجد نفسك منشغلًا برسائل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الأنشطة الأخرى عبر الإنترنت، مما يؤخر بدء يومك.

و يمكن استغلال الوقت الذي تقضيه على جهازك بشكل أفضل في أنشطة مثل ممارسة الرياضة أو التأمل أو تناول وجبة إفطار مغذية يمكن أن تضفي طابعًا إيجابيًا على اليوم، لأن مشاهدة المحمول فور الإستيقاظ يصيب بطنط بمشاكل ويعرضك للإمساك.