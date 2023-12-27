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"يونيسيف": الوضع فى غزة مروع.. وأرقام الضحايا والجرحى بين الأطفال مخيفة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 09:45 ص
"يونيسيف": الوضع فى غزة مروع.. وأرقام الضحايا والجرحى بين الأطفال مخيفة ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة
كتب سمير حسنى

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أكدت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسيف"، أن قطاع غزة أخطر مكان بالعالم على حياة الأطفال منذ 7 أكتوبر، واصفة الوضع في القطاع بالمروع، وبأن أرقام الضحايا والجرحى بين الأطفال مخيفة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد 5 أشخاص في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط غزة.

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأشد العبارات امتهان الجيش الإسرائيلي لحرمة جثامين 80 فلسطينيا وسرقة أعضائهم، مشيرا إلى أن "الجيش سرق الجثامين خلال حربه الجارية وسلمها مشوهة".

 







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