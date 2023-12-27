اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 07:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية الأمريكى يبدأ جولة فى الشرق الأوسط مطلع الأسبوع القادم

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 07:11 م
وزير الخارجية الأمريكى يبدأ جولة فى الشرق الأوسط مطلع الأسبوع القادم وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين
أ ش أ

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم /الأربعاء/، إنه من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بجولة شرق أوسطية، مطلع الأسبوع القادم، تشمل الأردن والسعودية والإمارات وقطر إسرائيل والضفة الغربية.

وقال موقع "والا" الإخبارى الإسرائيلى إن هذه ستكون زيارة بلينكن الرابعة إلى المنطقة والخامسة لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة
ويتوقع أن يلتقى فى إسرائيل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ومع أعضاء حكومة الطوارئ التى تدير الحرب على قطاع غزة والمعروفة بـ "كابينت الحرب". 


ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، قولها إن بلينكن سيبحث - خلال جولته - موضوع الحرب على غزة. وتأتى الزيارة ضمن زيارات مسئولين أمريكيين متواصلة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب.


والتقى بلينكن فى واشنطن، أمس، مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر. والتقى ديرمر مع مُستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض، جيك سوليفان.


وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن سوليفان وديرمر بحثا خطة "اليوم التالي" بعد الحرب على غزة، بما فى ذلك الحكم والأمن فى القطاع.







أنتونى بلينكين

أمريكا

الأردن

غزة

الضفة الغربية

قطاع غزة



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