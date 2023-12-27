نوة "باقى الفيضة الصغرى" تضرب الإسكندرية بأمطار خفيفة ومتوسطة

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على شرق الإسكندرية، وسجلت الإسكندرية اليوم 21 درجة فى العظمى، و13 درجة فى الصغرى، حيث تتعرض الإسكندرية لنوة "باقى الفيضة الصغرى" التى تضرب الإسكندرية لمدة 3 أيام.

وأكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف الجهود لتصريف مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام المارة.

وتم رفع درجات الاستعداد، كما تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق، ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.

وتمركزت 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.