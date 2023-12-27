نقابة المهندسين: 29 فبراير مراجعة موقف حصول المعاهد الهندسية على الجودة

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للمهندسين ، إنه فى إطار حرصها على جودة التعليم الهندسي، ومساعيها للارتقاء بالمهنة، وبالإشارة لما اتخذته النقابة من قرارات في شأن ضوابط قيد خريجي المعاهد الهندسية.

فإنها تعلن قائمة بأسماء المعاهد الهندسية التي وردت للنقابة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي المعاهد التي قدمت للنقابة المستندات الدالة على التقدم بطلب الحصول على الجودة لدى هيئة ضمان جودة التعليم، وكذا سداد رسوم الاعتماد.

وأضافت: وعليه.. سيتم قيد هذه المعاهد التي حصلت أو (تقدمت للحصول) على شهادة الجودة في نقابة المهندسين، مع منحها مهلة تنتهي في 29/02/2024 لرفع الملفات كاملة واستكمال متطلبات الهيئة، لذا نود التأكيد أنه بحلول تاريخ 29/02/2024، سيتم مراجعة موقف هذه المعاهد الهندسية، و المعاهد التي لن تقدم ملفاتها الكاملة المستوفاة والمقبولة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ووفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الهيئة، سيتم استبعادها من قائمة المعاهد المسموح بقيد خريجيها في نقابة المهندسين.

وتابعت: بحلول تاريخ 31/12/2024 لن يتم قيد هذه المعاهد بنقابة المهندسين، إذا لم تحصل على شهادة الجودة وليس مجرد التقديم لها.

يأتى ذلك فى ضوء قرار النقابة العامة للمهندسين، بداية أغسطس الماضى، حيث أعلنت أنها لن تقيد خريجي المعاهد الهندسية اعتبارًا من 31/10/2023 ما لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد، وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها الهيئة، مع منح مهلة تنتهي في 29/2/2024؛ لرفع الملفات كاملة مستوفاة مقبولة واستكمال متطلبات الهيئة.

كما اشترطت النقابة لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني قد تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك اعتبارًا من 31/12/2023"، وأشارت إلى أن مجلس النقابة سيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، وفي موعد مناسب لإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي تأسيسًا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل.