نقابة الزراعيين تطالب أعضاءها بسرعة الاشتراك فى مشروع العلاج

كتبت آية دعبس

أهابت النقابة العامة للمهن الزراعية المهندسين الزراعيين بمصر، سرعة التوجه والتسجيل بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين الزراعيين وأسرهم بجميع فروع النقابة بالمحافظات والنقابة العامة، حيث تقرر أن يكون أخر موعد للاشتراك بالمشروع هو 31/12/2023 الساعة السابعة مساء بجميع الفروع ولن يتم مد هذه الفترة، لافته إلى إمكانية الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع.

وأوضحت النقابة العامة للمهن الزراعية، أنه يمكن لأى عضو بنقابة المهن الزراعية الاشتراك بالمشروع له ولأسرته "الأزواج – الأبناء حتى 26 عاما – الوالدين"، ليتمكن العضو الزراعى وأسرته من الاستفادة بميزات المشروع ابتداء من أول يناير 2024 وحتى نهاية ديسمبر من العام المقبل، لافتة إلى أن العضو الزراعى يقوم بالتجديد له منفردا أو له ولأسرته سنويا فى نفس الموعد خلال أشهر " أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر"، لضمان مظلة علاجية له ولأسرته.

وأشارت إلى أن المشروع متعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والأسنان لتغطية علاجية فعالة، ويغطى جميع انحاء الجمهورية، ويمكن الاستفادة من الاشتراك بالمشروع عن طريق تطبيق الخصومات المباشرة فى مراكز الأشعة والتحاليل والعمليات تصل إلى 70 % للعضو الزراعى، و60% للزوجة، والابناء و50% للوالدين .

وأضافت: أن آلية تقديم الخدمات، هى: أن يقوم العضو بإرسال روشته التحاليل أو تقرير الطبيب لإجراء العمليات على أرقام الواتساب المخصصة للمشروع دون الحاجة للذهاب للنقابة، ثم تقوم النقابة بإرسال التحويل الإلكترونى للعضو من خلال الواتساب أيضا خلال 24 ساعة، وبذلك يحصل العضو على الخصم المباشر عند تقديم التحويل للجهة العلاجية، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب إرسال صورة الكارنية للعضو، والروشتة والجهة المراد التحويل لها.