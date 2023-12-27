نجاح إجراء 100 جراحة أورام متقدمة بمستشفى الهلال بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن فرع التأمين الصحى بسوهاج برئاسة الدكتور محمد حسن مدير الفرع، عن إجراء والوصول إلى الحالة رقم 100 فى الأورام المتقدمة ما بين أورام ثدى وقولون وغدة درقية ونكافية وأورام الرحم بنسب نجاح عالية بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور محمد السيد ضاحى رئيس العامة للتأمين الصحى.

أضاف مدير فرع هيئة التأمين الصحى بسوهاج ، أن مستشفى الهلال، أنه تم إدراج قسم جراحة الأورام على قوائم الانتظار من شهر مايو الماضى، وقد بلغت نسبة الانتهاء من قوائم الانتظار إلى 98%.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالرحيم مدير عام المستشفى أن قسم جراحة الأورام برئاسة الدكتور مايكل يوسف هو قسم تم إنشائه حديثا عام 2023 والعمل داخل القسم مستمر فى استقبال الحالات على أكمل وجه ووجه مدير المستشفى الشكر لفريق قسم جراحة الأورام بالمستشفى الدكتور مينا ناجى استشارى جراحة الأورام وأطباء التخدير وطاقم التمريض.