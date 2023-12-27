نتيجة الفائزين بمسابقة القرآن العالمية بجميع الفروع.. بالأسماء

كتب لؤى على

نشرت وزارة الاوقاف اسماء جميع الفائزين ب المسابقة العالمية الثلاثين للقران الكريم ، بجميع الفروع وذلك على النحو الآتى:

أولًا: الفائزون فى الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم)

الفائزون بالجوائز المالية:

محمد شعبان عبد الله جعفر ــ من جمهورية مصر العربية ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ من محافظة البحيرة ــ الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول ــ بجائزة قدرها مليون جنيه.

أسماء يونس إبراهيم الباز ــ من جمهورية مصر العربية ــ طالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ــ من محافظة الدقهلية ــ الفائزة بالمركز الثاني في الفرع الأول ــ بجائزة قدرها نصف مليون جنيه

فاطمة إبراهيم جاسم عبد الله الحمادي ــ من دولة الإمارات العربية المتحدة ــ الفائزة بالمركز الثالث في الفرع الأول ــ بجائزة قدرها ربع مليون جنيه

الفائزون بشهادات تقدير:

عبد الرحمن شحادة أحمد الشرع ــ من المملكة الأردنية الهاشمية

محمد إبراهيم عبد السلام إدريس ــ من المملكة العربية السعودية

محمود باسم ذيب جعبة ــ من دولة فلسطين

أبو الحسن حسن نجم ــ من دولة تشاد

حمزة الساحلي ــ من المملكة المغربية

عبد العزيز قاسم ــ من دولة العراق

عقبة زاوي ــ من دولة الجزائر

ثانيًا: الفائزون في الفرع الثاني (حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية)

الفائزون بالجوائز المالية :

عبيد الله أبو بكر ــ من دولة النيجر ــ الفائز بالمركز الأول في الفرع الثاني ــ بجائزة قدرها 500 ألف جنيه

أنور إبراهيم ــ من دولة غانا ــ الفائز بالمركز الثاني في الفرع الثاني ــ بجائزة قدرها 400 ألف جنيه

نادية سعيد أحمد ــ من دولة النرويج ــ الفائزة بالمركز الثالث في الفرع الثاني ــ بجائزة قدرها 250 ألف جنيه

نور الدين حسن عبد الله ــ من دولة الكاميرون ــ الفائز بالمركز الرابع في الفرع الثاني ــ بجائزة قدرها 200 ألف جنيه

الفائزون بشهادات تقدير :

شعيب محمد شافعي ــ من دولة السويد

معتصم بالله مجاهد ــ من دولة بنجلاديش

عبد الرحمن بن رقاد ــ من دولة سريلانكا

منظور شفيير دايمو ــ من دولة موزمبيق

محمد عمر لاميسومي ــ من دولة نيجيريا

محمد الأمين مواليدى ــ من دولة البوسنة

ثالثًا : الفائزون في الفرع الثالث للناشئة (حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام) بشرط ألا يزيد السن عن 12 عامًا)

محمود محمد عدلي عبد المحيي محمد من محافظة المنيا، الفائز بالمركز الأول في فرع الناشئة بجائزة قدرها (400) ألف جنيه .

محمد وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية، الفائز بالمركز الثاني في فرع الناشئة بجائزة قدرها (300) ألف جنيه .

حنين عبد المعز عبد المنعم علي سالم من محافظة الغربية، الفائز بالمركز الثالث في فرع الناشئة بجائزة قدرها (200) ألف جنيه .

البراء ربيع عبد الحميد محمد سلامة من محافظة الدقهلية، الفائز بالمركز الرابع في فرع الناشئة بجائزة قدرها (150) ألف جنيه .

عمر الفاروق محمد توفيق محمد من محافظة كفر الشيخ، الفائز بالمركز الخامس في فرع الناشئة بجائزة قدرها (100) ألف جنيه.

وقد قرر وزير الأوقاف صرف جائزة تشجيعية للمتسابقة/ منة الله الشربيني علي الشربيني من محافظة البحيرة قدرها 10 آلاف جنيه.

رابعًا : الفائزون في الفرع الرابع (حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم)

الفائزون بالجوائز المالية :

عبد الله بن سعيد بن علي الحكماني ــ من سلطنة عمان ــ إمام وخطيب ــ الفائز بالمركز الأول في الفرع الرابع بجائزة قدرها 400 ألف جنيه

أحمد شحاته فوزي شحاته ــ من جمهورية مصر العربية ــ واعظ بالأزهر الشريف ــ الفائز بالمركز الثاني في الفرع الرابع بجائزة قدرها 300 ألف جنيه

الفائزون بشهادات تقدير :

حسن عثمان عبد النبي إبراهيم ــ من جمهورية مصر العربية

ساهر نافد محمد أسمر ــ من دولة فلسطين

محمد الكريني الملوكي ــ من المملكة المغربية

معتصم كمال الحمايدة ــ من المملكة الأردنية الهاشمية

عيسى أحمد عمر ــ من دولة تشاد

عبد الله علي هاشم الهاشمي ــ من الإمارات العربية المتحدة

خامسًا : الفائزون في الفرع الخامس ذوي الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)

يوسف السيد عبد المعطي السيد ــ من محافظة الجيزة ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ الفائز بالمركز الأول في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 400 ألف جنيه

إيمان وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية ــ طالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ــ الفائزة بالمركز الثاني في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 350 ألف جنيه

محمد عبد الكريم كامل عطية من محافظة الشرقية ــ إمام وخطيب بوزارة الأوقاف ــ الفائز بالمركز الثالث في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 300 ألف جنيه

محمد ياسر محمد مرسي من محافظة بني سويف ــ ليسانس الدعوة الإسلامية ــ الفائز بالمركز الرابع في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 250 ألف جنيه

أحمد محمود أمين إبراهيم ــ من محافظة البحيرة ــ ليسانس الشريعة ــ الفائز بالمركز الخامس في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 200 ألف جنيه

وقد قرر وزير الأوقاف صرف جائزة تشجيعية للمتسابق/ محمد جمال عبد العظيم محمد من محافظة بني سويف قدرها 10 آلاف جنيه.

سادسًا : الفائزون في الفرع السادس الأسرة القرآنية (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد)

جائزة نصف مليون جنيه للأسرة القرآنية الحاصلة على المركز الأول من محافظة البحيرة وهم: سعد محمد سعد عيسى ــ مفتش دعوة، وشقيقه/ سعيد محمد سعد عيسى ــ إمام وخطيب بالأوقاف ، وشقيقه/ عبد العزيز محمد سعد عيسى ــ إمام وخطيب بالأوقاف.

جائزة 400 ألف جنيه للأسرة القرآنية الحاصلة على المركز الثاني من محافظة الغربية وهم: محمود أحمد محمود مخلص ــ أستاذ التفسير المساعد بكلية أصول الدين بطنطا، وابنه/ أحمد محمود أحمد محمود مخلص ــ طالب بالمرحلة الإعدادية ، وابنته/ ميادة محمود أحمد محمود مخلص ــ طالبة بالمرحلة الثانوية.

جائزة 300 ألف جنيه للأسرة القرآنية الحاصلة على المركز الثالث من محافظة الغربية وهم: عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة ــ مدرس بالأزهر وعضو لجنة مراجعة المصحف، وشقيقته/ آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة ــ طالبة بكلية الطب، وشقيقته/ فاطمة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة ــ ليسانس لغات وترجمة.

جائزة 200 ألف جنيه للأسرة القرآنية الحاصلة على المركز الرابع من محافظة الجيزة، وهم: سامح صبحي جلال عبد اللطيف ــ باحث بالمركز القومي للبحوث، وشقيقه/ وليد صبحي جلال عبد اللطيف مصور بوزارة الأوقاف، وشقيقه/ محمد صبحي جلال عبد اللطيف ــ طالب بكلية هندسة البترول.

وقد قرر وزير الأوقاف صرف جائزة تشجيعية 30 ألف جنيه للأسرة القرآنية الخامسة من محافظة البحيرة وهم: جاب الله عوض جاب الله حسين ــ كبير أئمة بالأوقاف، وابنته/ إيمان جاب الله عوض الله جاب الله حسين ــ ليسانس شريعة إسلامية، وابنته/ إسراء جاب الله عوض الله جاب الله حسين ــ بكالوريوس هندسة.