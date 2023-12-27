اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"مياه الإسكندرية" تشن حملات لإزالة التعديات على الشبكة بالمناطق التابعة لفرع السيوف

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:02 م
"مياه الإسكندرية" تشن حملات لإزالة التعديات على الشبكة بالمناطق التابعة لفرع السيوف جانب من إحدى الحملات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حملات لإزالة التعديات على الشبكة بالمناطق التابعة لفرع السيوف،وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.  
 
وقامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.   
 
وقد تم قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة) عن العقارات السكنية  والمحلات التجارية المخالفة وغير المتعاقدة بمنطقة المراغى التابعة لفرع السيوف .
 
وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والإستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا ،وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية  والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم  وتحصيل مستحقات الشركة.






الاسكندرية

مياه الشرب

شبكة مياه الشرب

البنية التحتية




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