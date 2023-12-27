اليوم السابع
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مكتب التصنيف الدولى يهنئ جامعة بنى سويف بحصولها على المركز الـ8 محليا

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:35 م
مكتب التصنيف الدولى يهنئ جامعة بنى سويف بحصولها على المركز الـ8 محليا جانب من الحدث
بنى سويف هانى فتحى

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قدم مكتب التصنيف الدولي التهنئة إلى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف لحصول الجامعة على المرتبة 301 عالميا والخامس محلياً  وفق التصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء وأهداه شهاد التصنيف ، وحصول الجامعة علي المركز الثامن محليا و 860-841 عالميا في أول مشاركة في  تصنيف  QSالبريطاني للاستدامة، جاء ذلك خلال مجلس الجامعة رقم 228، المنعقد صباح اليوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف ،ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة

 وأوضح رئيس الجامعة، أن  التصنيف الإندونيسي يعد أحد أهم التصنيفات العالمية المعنية بالجامعات الخضراء الصديقة للبيئة ويعتمد على  العديد من المعايير  الأساسية أهمها الموقع والبنية التحتية و المساحات الخضراء والتعليم و البحث العلمي والطاقة وإدارة المياه، لافتاُ إلى أن التصنيف أكد أن الجامعة ساهمت في تقليل الآثار البيئية السلبية ،وقدمت نظرة شامله لثقافة الاستدامة في الحرم الجامعي، من خلال الالتزام بالجوانب البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية للاستدامة، حيث حققت جامعة بني سويف مراكز متقدمة في معايير المياه و الطاقة والمناخ والبنية التحتية والتلوث والتعليم و البحث العلمي في الاستدامة كما حققت المعيار الأعلى في المياه .

وأشار إلى إن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على العديد من المعايير منها السمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، والبحث الأكاديمي، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلات دولية، والاستشهادات النوعية في التخصصات المختلفة،

من جانبها أشارت الدكتورة سماء الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، إلى أن التصنيف جسد دور الجامعة في العديد من محاور التنمية وفق استراتيجية تحول الجامعة إلى جامعات الجيل الرابع التي تركز على النظام البيئي وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة و الحد من التغيرات المناخية الأمر الذي يتماشى مع  رؤية  مصر 2030.

 

 







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