مصرع 6 أشخاص جراء الفيضانات العارمة في مناطق جنوب تايلاند

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أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الأربعاء، مصرع 6 أشخاص على الأقل، وتضرر عشرات الآلاف من الأسر؛ بسبب الفيضانات العارمة في مناطق جنوبي البلاد.



ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن مسئولين إقليميين قولهم إن الفيضانات التي بدأت في 22 ديسمبر الجاري ضربت أنحاء مختلفة من مقاطعات "ساتون" و"سونجكلا " و"باتاني" و"يالا" و"ناراثيوات".



بدوره، قال نائب حاكم إقليم "ناراثيوات" بريتشا نوالنوي إن 6 أشخاص بينهم سيدة تبلغ من العمر 89 عاما وطفل صغير لقوا مصرعهم جراء الفيضانات بينما لا يزال هناك شخص واحد على الأقل في عداد المفقودين بعد أيام من هطول أمطار غزيرة على المنطقة.



وأضاف بريتشا أن بعض خدمات السكك الحديدية في إقليم "ناراثيوات" المتاخم لماليزيا قد استؤنفت، وذلك بعد أيام من الإغلاق بسبب مياه الفيضانات.



من جانبها، تعمل فرق الإغاثة في الوقت الحالي على توزيع المياه والوجبات على المتضررين من الفيضانات بالإضافة إلى فحص المباني بحثا عن أي أضرار قد تكون لحقت بها.



وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المحلية الشوارع وقد غمرتها المياه، ولجوء بعض السكان إلى أسطح المنازل للحفاظ على أرواحهم.