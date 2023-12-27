مستوطنون يسكبون "ماء نار" على خيمة عائلة فلسطينية شرق بيت لحم

وكالات

نجت عائلة فلسطينية مكونة من تسعة أفراد، اليوم الأربعاء، بعد أن سكب مستوطنون "ماء النار" على خيمتها، فى منطقة برّية الرشايدة شرق بيت لحم، بحسب شبكة "فلسطين اليوم".

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية، بأن مستوطنين وعبر طائرة مُسيرة "درون" سكبوا "ماء نار" مركّز على خيمة المواطن محمد عواد الرشايدة (40 عاما) فى منطقة برية الرشايدة، أثناء تواجد أفراد العائلة بداخلها، وقد تمكنت العائلة من مغادرة الخيمة التى تضررت بشكل كبير.

وأشار بريجية إلى أن التجمعات البدوية فى عرب الرشايدة أصبحت تعانى بشكل كبير من انتهاكات واعتداءات المستوطنين المتكررة، خاصة بعد السابع من أكتوبر الماضى.