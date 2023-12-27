محافظ الوادي الجديد: بحث تظلمات 135 متقدما للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، بدء انعقاد لجنة بحث تظلمات المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم بالمحافظة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان؛ لبحث 135 تظلم من ذوي الإعاقات المختلفة.

وأوضح المحافظ أن اللجنة المُشكّلة تختص بالتقييم الطبي والوظيفي للمتقدمين، على أن تنعقد أسبوعيًا لبحث أحقيتهم في الحصول على الكارت، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المحافظ أنه يتم تسجيل التظلمات بكافة مراكز المحافظة تخفيفًا عن المواطنين وذلك بالأماكن التالية ، مركز الخارجة ( مكتب تأهيل الخارجة)

مركز باريس (الإدارة الاجتماعية)، مركزي الداخلة وبلاط (مكتب تأهيل الداخلة)، مركز الفرافرة (الإدارة الاجتماعية - الوحدات الاجتماعية).