محافظ الفيوم يبحث آليات إنشاء مدينة لمرضى الزهايمر ومشروع زراعى متكامل

الفيوم رباب الجالي

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، آليات التعاون المشترك مع مسئولى جمعية "الباقيات الصالحات"، آليات إنشاء مدينة طبية متخصصة لمرضى الزهايمر على أرض المحافظة، بجانب تنفيذ مشروع تنموي" زراعى ـ حيواني" متكامل، بهدف التوسع فى أنشطة الجمعية على أرض الفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ، نقيب عام التمريض بمصر، المشرف العام على معهد التمريض التابع لجمعية الباقيات الصالحات، والدكتورة مروة ياسين رئيس مجلس إدارة جمعية "الباقيات الصالحات"، والدكتور أحمد الفقى الرئيس التنفيذى للجمعية.

تناول اللقاء، بحث آليات التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، وجمعية "الباقيات الصالحات" بالعديد من المجالات التنموية، التى تعود بالنفع العام على الفرد والمجتمع، من خلال دراسة إنشاء مدينة لمرضى الزهايمر، لتأهيلهم ورعايتهم طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، وكذا افتتاح معهد للتمريض، بجانب العمل على تنفيذ مشروع تنموى "زراعى ـ حيواني" متكامل، لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، فضلًا عن افتتاح مقر جديد لجمعية الباقيات الصالحات على أرض الفيوم، للتوسع فى أنشطة الجمعية خلال المرحلة المستقبلية بالمحافظة.

خلال اللقاء، أشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة ترحب بكافة أوجه التعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات والهيئات العاملة بمجال التنمية المستدامة، فى إطار من القانون بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، من خلال تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة، سواء بتنفيذ مشروعات تنموية لتوفير فرص العمل، أو منشآت خدمية سواء كانت صحية أو تعليمية، من خلال التشبيك بين القطاع الحكومى، والقطاع الخاص ممثلًا فى المؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مدير المكتب الفنى، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم من جانب، ومسئولى جمعية "الباقيات الصالحات" من جانب آخر، لمعاينة أحد المواقع لتكون مقرًا للجمعية بمدينة الفيوم، والعمل على الدراسة المنهجية والرؤية القانونية والفنية، لتوفير موقع مناسب لإنشاء مدينة لمرضى الزهايمر، وتنفيذ مشروع زراعى حيوانى متكامل، بالتعاون بين المحافظة والجمعية، فضلًا عن العمل لافتتاح معهد للتمريض تابع للجمعية، بعد العرض على المجلس التنفيذى للمحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة بمختلف القطاعات خاصة القطاعين الخدمى والتنموى، بما يوفر العديد من مناحى الحماية الاجتماعية لأهالينا، مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية ومقومات طبيعية تؤهلها لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، ومنها الزراعية والحيوانية المتكاملة، لما حباها الله من التربة الصالحة للزراعة، وتوفر موارد مياه الرى من خلال رافد بحر يوسف، فضلًا عن البيئة المناسبة للإنتاج الحيوانى، مما يسهم فى توفير فرص العمل التى تتناسب وخبرات أهالى الفيوم.

ومن جانبها، قدمت رئيس مجلس إدارة جمعية "الباقيات الصالحات" الشكر لمحافظ الفيوم، لحفاوة استقباله، وتفاعله البناء مع مسئولى الجمعية، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات من خلال الأطر القانونية، لدراسة وبحث آلية إنشاء مدينة لمرضى الزهايمر على أرض الفيوم، تضم سكنات ذات طراز منزلى للمرضى، ومركز تأهيلى، وآخر بحثى، وأكاديمية للزهايمر، وقاعات للمؤتمرات والمحاضرات، وفندق لإقامة الزوار من عوائل المرضى، بهدف توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والتغذية العلاجية لمرضى الزهايمر.

وأضافت، أن جمعية "الباقيات الصالحات"، تعمل على التنسيق مع محافظة الفيوم، لافتتاح معهد للتمريض تابع للجمعية، بعد إنهاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك، للتخفيف على أبناء المحافظة، وكذا العمل على تنفيذ مشروع زراعى حيوانى متكامل بمحافظة الفيوم، يسهم فى توفير فرص العمل لأبناء المحافظة، ويعد موردًا قتصاديًا لأسرهم، فضلًا عن العمل لافتتاح مقر جديد للجمعية بالمحافظة، لافتة إلى أن جمعية "الباقيات الصالحات" لها العديد من الأنشطة والمشروعات بمختلف المحافظات المصرية، بقطاعات الصحة، والتعليم، ورعاية المسنين، وتدريب وتأهيل الشباب، والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة، وتوفير المشروعات الصغيرة وغيرها.