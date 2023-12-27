محافظ الدقهلية يحيل 67 محضر مخالفات تموينية متنوعة للنيابة.. صور

قام محافظ الدقهلية ، الدكتور أيمن مختار بتحويل عدد من المخالفات التى تم ضبطها خلال الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين، واللجان الخماسية و بالمراكز والمدن، حيث اسفرت عن تحرير 67 محضرا بالمخالفات بـ 9 مراكز ومدن بنطاق المحافظة، إلي النيابة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه، السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن دكرنس، وبني عبيد، ونبروه وتمي الامديد والجمالية وبلقاس وشربين ومحلة دمنه والمنزلة، حيث تم المرور على 60 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهرى عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

وشدد على ضرورة التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به، كما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير انذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين.

وتضمنت المحاضر أيضا عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة.

وتم تحرير محاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر ذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.