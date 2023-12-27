اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:27 م
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محافظ أسوان يتابع تنظيم القافلة الطبية المجانية لأهالى أبو الريش

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 12:00 م
محافظ أسوان يتابع تنظيم القافلة الطبية المجانية لأهالى أبو الريش جانب من القافلة
أسوان- صلاح المسن

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً  فى المناطق النائية، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".
 
وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، ومديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة حنان أنور بتنظيم قافلة طبية على مدار يومين إستهدفت أهالى قروى أبو الريش، وذلك داخل جمعية تنمية المجتمع بإشراف من محمود بهاء نائب رئيس المدينة، وشملت القافلة التخصصات الطبية المتعددة فى أقسام العظام والباطنة والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والمسالك البولية والجراحة ، والأسنان ، وهو الذى توازى مع تقديم الخدمات العلاجية ومعمل للتحاليل والصيدلية لصرف الأدوية بالمجان .
 
 






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