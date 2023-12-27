مباحثات بين الجزائر والنيجر حول علاقات التعاون الثنائى وتطورات الوضع فى الساحل

وكالات

استقبل وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف، بمقر الوزارة، وزير خارجية النيجر باكارى ياوو سانجارى، الذي حل بالجزائر في إطار زيارة عمل.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "أجرى الوزيران محادثات مطولة تركزت حول تقييم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الطريق العابر للصحراء، لما له من دور في فك العزلة وتنمية منطقة الساحل برمتها".

استقبل الوزير @AhmedAttaf_Dz اليوم، وزير الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، باكاري ياوو سانغاري، الذي حل اليوم بالجزائر في إطار زيارة عمل.

أجرى الوزيران محادثات مطولة تركزت حول تقييم علاقات التعاون لا سيما الطريق العابر للصحراء وكذا تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة الأزمة في 🇳🇪. pic.twitter.com/5U7e9cTV7C — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) December 26, 2023