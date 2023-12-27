ماليزيا تجلي أكثر من 28 ألف شخص بسبب الفيضانات

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أجلت السلطات الماليزية 28 ألفا و310 أشخاص ونقلتهم إلى مراكز إغاثة، بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تشهدها 6 ولايات (كيلانتان وترينجانو وباهانج وسيلانجور وصباح وجوهار).



وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الأربعاء بأن "ولاية كيلانتان سجلت أكبر عدد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، بواقع 17 ألفا و466 شخصا، تم نقلهم إلى 89 مركزا".



وغالبا ما تجلب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية أمطارا غزيرة إلى ماليزيا في الفترة من نوفمبر حتى مارس من كل عام، وتعرضت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لأسوأ فيضانات في عام 2021، حيث لقي عشرات الأشخاص حتفهم وتشرد أكثر من 61 ألف شخص.