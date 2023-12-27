لا يسبب ضررا.. أسباب ظهور النمش وكيفية التخلص منه

كتبت فاطمة خليل

ما هو النمش؟ النمش عبارة عن بقع صغيرة مسطحة توجد عادةً في المناطق المعرضة للشمس في الجسم. هو أسمر أو أحمر أو بني فاتح أو بني غامق، وهو النمش عبارة عن بقع صغيرة على جلدك يتراوح لونها من الأحمر إلى البني ويتم رؤيتها بشكل شائع في المناطق المعرضة للشمس، بما في ذلك الوجه والرقبة والظهر وأعلى الصدر واليدين والذراعين، والنمش عادة ما يكون غير ضار، ولكن يجب مراقبة أي تغييرات تحدث له، بحسب موقع كليفيلاند كلينيك.النمش عبارة عن بقع صغيرة مسطحة توجد عادةً في المناطق المعرضة للشمس في الجسم. هو أسمر أو أحمر أو بني فاتح أو بني غامق، وهو

شائع ولا يشكل ضررا، من المرجح أن تصاب بالنمش إذا كانت بشرتك فاتحة اللون وشعرك أشقر أو أحمر، ومع ذلك، يمكن أن يحدث النمش لدى أي شخص، ويظهر على شكل بقع بنية داكنة إذا كان لديك بشرة داكنة.



كيف يتطور النمش؟ النمش هو نتيجة الإفراط في إنتاج الميلانين. الميلانين هو الصباغ الذي يعطي شعرك وبشرتك وعينيك لونها.

الميلانين، الذي تنتجه خلايا الجلد تسمى الخلايا الصباغية، يحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس عن طريق امتصاص وعكس الضوء فوق البنفسجي (UV).

إذا كان لديك بشرة فاتحة اللون، فإن الخلايا الصباغية لديك تنتج المزيد من الميلانين عندما يتعرض جلدك لأشعة الشمس. ما الذي يسبب النمش؟ يتطور النمش في الغالب بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس. تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

الوراثة. ترتبط العديد من الجينات بالنمش.

هل يحتاج النمش إلى العلاج؟ نظرًا لأن النمش غالبًا ما يكون غير ضار، فلا داعي لمعالجته. من الأفضل تجنب الشمس قدر الإمكان واستخدام واقي الشمس اليومي بشكل خاص إذا كنت تعاني من النمش أو لا ترغب في ظهور المزيد من النمش. كيف يمكن التخلص من النمش؟ جفاف الجلد المصطبغ وهو مرض نادر يسبب زيادة الحساسية للأشعة فوق البنفسجية، مثل الشمس.نظرًا لأن النمش غالبًا ما يكون غير ضار، فلا داعي لمعالجته. من الأفضل تجنب الشمس قدر الإمكان واستخدام واقي الشمس اليومي بشكل خاص إذا كنت تعاني من النمش أو لا ترغب في ظهور المزيد من النمش. لا يمكن إزالة النمش بالكامل ولكن يمكن تخفيفه باستخدام المنتجات الموضعية والليزر والعلاج بالتبريد.

التقشير الحمضي والكيميائي: يمكن تجربة منتجات التقشير الحمضي والكيميائي التي تحتوي على حمض ألفا هيدروكسي أو حمض ثلاثي كلورو أسيتيك أو حمض الجليكوليك أو الفينول. تتسبب هذه المنتجات في تقشير الطبقة العليا من خلايا الجلد وتحفيز نمو خلايا الجلد الجديدة.

الريتينول: هذه المواد الكيميائية تساعد خلايا الجلد على التقشير حتى تظهر خلايا جديدة إلى السطح كما أنها تحفز إنتاج الكولاجين.

الليزر: يقوم الليزر بإزالة الطبقة العليا من الجلد.

العلاج بالتبريد: يستخدم هذا الإجراء النيتروجين السائل لتجميد البقع العمرية غير السرطانية تصبح المناطق المعالجة داكنة وتتساقط خلال أيام قليلة.