اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قائد قوات كييف يرجح مغادر أفدييفكا خلال 3 أشهر

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:00 ص
قائد قوات كييف يرجح مغادر أفدييفكا خلال 3 أشهر الجيش الأوكرانى - أرشيفية
وكالات

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اعترف القائد العام للقوات الأوكرانية فاليرى زالوجنى في مؤتمر صحفي، بصعوبة المهمة فى أفدييفكا، موضحا أن القوات الأوكرانية قد تغادر المنطقة خلال 2 أو3 أشهر.

وأوضح زالوجني: "قد تغادر القوات الأوكرانية أفدييفكا خلال 2 أو3 أشهر".

وقال في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لسير العمليات العسكرية بالقرب من أفدييفكا، نحن لا نحتاج إلى التوقف وتنظيم نوع من العرض حول منطقة معينة، حيث يخضع سير العمليات لقوانينها الخاصة، التي لا تعتمد على ما إذا كان النواب أو الصحافيون يحبون ذلك أو يرغبون في أمر أخر".







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