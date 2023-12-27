فاينانشيال تايمز: إسرائيل تحذر من خطر صراع إقليمى وسط تزايد التوترات مع إيران

كتبت : نهال أبو السعود

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من تزايد خطر نشوب صراع إقليمي في الشرق الأوسط مع تزايد التوترات مع إيران، حيث قال يوآف جالانت أمام لجنة برلمانية إن إسرائيل تتعرض لهجوم في حرب "متعددة الساحات" من سبع مناطق، حددها بأنها غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران.

وقال: "لقد استجبنا وتحركنا بالفعل في ستة من هذه المجالات، وأقول هنا بأكثر الطرق وضوحا - أي شخص يعمل ضدنا هو هدف محتمل، ولا توجد حصانة لأي شخص".

ووفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، أعلنت إسرائيل الحرب على حماس في غزة في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته الجماعة الفلسطينية المسلحة عبر الحدود في السابع من أكتوبر ، وسرعان ما شنت عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة ضد حماس وغيرها من فصائل المقاومة.

وتبادلت إسرائيل أيضًا إطلاق النار يوميًا مع ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران في لبنان عبر الحدود المشتركة، مع اشتداد حدة هذه الأحداث في الأسابيع الأخيرة.

وقتل جنرال إيراني كبير متمركز في سوريا، رضا موسوي، في غارة جوية يوم الاثنين نسبها مسؤولون إيرانيون إلى إسرائيل. وتعهدت طهران بأن إسرائيل “ستدفع” ثمن مقتله ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد استهدفت بالفعل إيران أو اليمن أو العراق بشكل مباشر.

وتأتي تعليقات جالانت بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم عيد الميلاد أنها قصفت ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وأخرى تابعة لما يسمى بمحور المقاومة في العراق.

وجاءت هذه الضربة ردا على هجوم بطائرة بدون طيار في وقت سابق من اليوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في أربيل، شمال العراق، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الخدمة الأمريكية بجروح خطيرة. وقال مسؤولون عراقيون إن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل مسلح وإصابة 18 آخرين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إنه والرئيس جو بايدن لن يترددا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا. ويوجد 2500 جندي أمريكي في العراق لمساعدة القوات المحلية التي تقاتل داعش

وأضاف أوستن: "على الرغم من أننا لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، إلا أننا ملتزمون ومستعدون تمامًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا ومنشآتنا".

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على إسرائيل منذ بدء الأعمال العدائية في غزة، والتي اعترض حلفاء إسرائيل الإقليميون والجيش الأمريكي بعضها.

كما صعد الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد الشحن العالمي الذي يعبر البحر الأحمر، مما أجبر السفن التجارية على تحويل مسارها حول القرن الأفريقي.و أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن تشكيل قوة عمل بحرية دولية لحماية الشحن عبر نقاط التفتيش الحيوية في البحر الأحمر الواقعة قبالة ساحل اليمن.

وسط الخسائر العسكرية الإسرائيلية المتزايدة والإدانة الدولية المتزايدة لـ الأزمة الإنسانية في غزة، أكد المسؤولون الإسرائيليون في الأيام الأخيرة أن الحرب ضد حماس سوف تستغرق وقتا. كما أنهم، حتى الآن، غير مستعدين للتراجع عن الأهداف الطموحة التي تم تحديدها في بداية الحملة.