اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 12:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عشرات المُستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية الاحتلال

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 12:36 م
عشرات المُستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية الاحتلال المسجد الأقصى
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 


وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم أداء طقوس تلمودية. 


ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول للبلدة القديمة أو الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد للمصلين. 


ويتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في مُحاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.







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اقتحام الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى




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