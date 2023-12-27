عائدات قناة السويس تسجل 27 مليار جنيه شهر أكتوبر الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت عائدات قناة السويس ارتفاعا طفيفا في شهر أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت نحو 27.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 26.4 مليار جنيه في شهر سبتمبر السابق له، بزيادة بلغت نحو 800 مليون جنيه.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن إيرادات قناة السويس في أكتوبر الماضي ارتفعت عن نفس الشهر من العام الماضي 2022، والتي كانت نحو 14.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 12.9 مليار جنيه.

وحققت إيرادات قناة السويس في السنوات العشر الأخيرة تطورا كبيرا، حيث بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار.

وجاء ترتيب الإيرادات بواقع 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014، و5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%، و5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%، و4.9 مليار دولار عام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.4%، بالإضافة إلى 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%، 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%، و 5.8مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، و5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%، وانتهاءا بـ 7 مليارات دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4% (رقم قياسي).