اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:43 م
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ضبط 23 جهاز ريسيفر لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص فى 6 أكتوبر

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:30 م
ضبط 23 جهاز ريسيفر لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص فى 6 أكتوبر حبس - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 23 جهاز ريسيفر لبخث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المحل المُشار إليه وبتفتيش المحل فى حضوره عُثر على 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص" وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى. 
 
 
 






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