اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:46 م
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ضبط مخدرات بميلونى جنيه فى مطروح والبحيرة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:37 م
ضبط مخدرات بميلونى جنيه فى مطروح والبحيرة مخدرات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتى أمن "مطروح - البحيرة".
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - سيارة)، و(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,100,000 إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.






المواد المخدرات

مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر

غسل اموال

الحشيش




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