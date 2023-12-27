ضبط عصابة تخصصت فى سرقة الهواتف المحمولة بكفر الدوار

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، مالكى محلى إكسسوارات هواتف محمولة تخصص نشاطهم فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهم طبنجة- فرد محلى وطلقتين- كمية لمخدر الحشيش، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة بدائرتى مركز وقسم شرطة كفرالدوار، وأرشدوا عن جميع المسروقات (14 هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى وساعة يد وسماعة) خاصين بزوجته "أجنبية الجنسية" من داخل الشقة سكنهما.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات، وضبط عاملين بمزرعة، لارتكاب واقعة سرقة 3 رؤوس ماشية من داخل المزرعة محل عملهما كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبمواجهتهما اعترفا بإستغلال طبيعة عملهما داخل المزرعة وارتكبا واقعة السرقة ، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميلهما "سئ النية"، جزار تم ضبطه، وبمواجهته أقر بعلمه بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة.