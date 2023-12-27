ضبط طن زبيب ومشمشية مجهولة المصدر داخل مصنع مواد غذائية ببرج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لضبط و متابعة المصانع.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

وقامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وتحت إشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع مواد غذائية ببرج العرب وذلك لحيازته مواد وخامات مجهولة المصدر وعليها استيكر سهل النزع ومشكوك فى سلامتها وتم التحفظ على 40 كرتونة زبيب زنة الواحدة 10 كجم مجهولة المصدر وعلبها استيكر سهل النزع ومشكوك في سلامتها بإجمالى كمية قدرها 400 كجم، 150 لفة قمر الدين زنة الواحدة واحد كجم بإجمالي كمية قدرها 150 كجم عليها استيكر سهل النزع، و20 كرتونة مشمشية عليها استيكر سهل النزع ومشكوك في سلامتها زنة الواحدة 20 كجم بإجمالي كمية قدرها 400 كجم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.