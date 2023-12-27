ضبط صاحب مخبز لتجميعه 443 بطاقة تموينية مدعمة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب مخبز بلدي مدعم لتجميعه 443 بطاقة تموينية مدعمة، بقصد الاستيلاء على أموال الدعم، خلال الحملة المفاجئة التي شنتها مباحث التموين بالمحافظة علي مخابز بندر كفر الشيخ، لضبط المتلاعبين بأموال الدعم.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز بالقنطرة البيضاء لتجميعه عدد 443 بطاقة تموينية مدعمة، بغرض الاستيلاء على أموال الدعم، وتم التحفظ على البطاقات وتحرير المحضر رقم 11631 لسنة 2023 جنح قسم أول كفر الشيخ.

كما حررت الحملة المحضر رقم 6346 لسنة 2023 جنح قسم ثان كفر الشيخ، ضد صاحب مخبز بلدى لتجميعه 3 جوال دقيق بلدى مدعم، بقصد بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومحضرين للتلاعب في وزن الرغيف ما بين 10 و15 جراما، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.