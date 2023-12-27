اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 07:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط صاحب مخبز لتجميعه 443 بطاقة تموينية مدعمة بكفر الشيخ

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 07:17 م
ضبط صاحب مخبز لتجميعه 443 بطاقة تموينية مدعمة بكفر الشيخ حبس - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب مخبز بلدي مدعم لتجميعه 443 بطاقة تموينية مدعمة، بقصد الاستيلاء على أموال الدعم، خلال الحملة المفاجئة التي شنتها مباحث التموين بالمحافظة علي مخابز بندر كفر الشيخ، لضبط المتلاعبين بأموال الدعم.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز بالقنطرة البيضاء لتجميعه عدد 443 بطاقة تموينية مدعمة، بغرض الاستيلاء على أموال الدعم، وتم التحفظ على البطاقات وتحرير المحضر رقم 11631 لسنة 2023 جنح قسم أول كفر الشيخ.

 

كما حررت الحملة المحضر رقم 6346 لسنة 2023 جنح قسم ثان كفر الشيخ، ضد صاحب مخبز بلدى لتجميعه 3 جوال دقيق بلدى مدعم، بقصد بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومحضرين للتلاعب في وزن الرغيف ما بين 10 و15 جراما، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

حملات تموينية

نيابة عامة

بطاقات تموينية

مخابز




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة