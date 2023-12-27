اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:18 م
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ضبط سيدة وثلاثة أشخاص لاحتجازهم مواطنا فى القاهرة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:47 م
ضبط سيدة وثلاثة أشخاص لاحتجازهم مواطنا فى القاهرة حبس -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم بقيام 3 أشخاص وسيدة وبحوزتهم عصا خشبية بالتعدى على زوجها بمحل سكنه بالمعصرة، واصطحابه كرهاً عنه داخل سيارة "ميكروباص" ولاذوا بالفرار لكونه مدين للمتهمة بمبلغ مالى، وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المجنى عليه (كهربائى سيارات) وقرر بأنه تم إطلاق سراحه عقب علم المتهمين بقيام زوجته بالإبلاغ وأضاف المجنى عليه بقيامهم بإحتجازه بدائرة قسم شرطة المرج.
 
وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهمين (مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واحتجاز المجنى عليه بشقة سكنية ملك أحدهم، وأضافت المتهمة بأن المجنى عليه مدين لها بمبلغ مالى ولم يقم برده، وفى سبيل ذلك قامت بالاستعانة بباقى المتهمين واستأجرت سيارة "ميكروباص" وقاموا بارتكاب الواقعة، وأيد المجنى عليه ما جاء بأقوال المتهمين.
 






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