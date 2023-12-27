اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:18 م
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ضبط حشيش وبندقية آلية فى حملات أمنية بـ3 محافظات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:48 م
ضبط حشيش وبندقية آلية فى حملات أمنية بـ3 محافظات اسلحة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة ، الأقصر، الجيزة) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة شبراخيت.. وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).
 
وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته (3 كيلو لمخدر الحشيش – 7 كيلو لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو - بندقية آلية وعدد من الطلقات).
 






مديرية أمن الأقصر

ضبط حشيش

وزارة الداخلية

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اسلحة




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