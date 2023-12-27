ضبط المتهم بالشروع فى قتل مواطن لسرقته ببنى سويف

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف بإصابة طالب، مقيم بدائرة المركز، بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.

وبالفحص أكدت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) وأنه حال سير المُصاب بالطريق العام بدائرة المركز وبحوزته (مبلغ مالى)، حاول المتهم سرقته فقاومه المجنى عليه فتعدى عليه ما أدى لحدوث إصابته واستولى على المبلغ المالى ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.