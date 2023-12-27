اليوم السابع
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ضبط المتهمين بممارسة الدجل والشعوذة عبر الإنترنت

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 05:02 م
ضبط المتهمين بممارسة الدجل والشعوذة عبر الإنترنت السحر والدجل
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالجيزة والإسكندرية لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر موقع "فيس بوك" والإستيلاء على أموالهم بزعم العلاج بإستخدام أساليب الدجل والسحر.
 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإدارة صفحتين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، والإعلان من خلالهما عن قدرتهما  على العلاج عن طريق أعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن تحديدهما وضبطهما حيث تم ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى - الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى)، وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وبحوزته (هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى - الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى).
 
وبمواجهتهما أقرا بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والسحر نظير مبلغ مالى وذلك من خلال الصفحتين المُشار إليهما.
 
 






وزارة الداخلية

امن الاسكندرية

امن الجيزة

فيس بوك

السحر والدجل



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