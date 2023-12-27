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شبورة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:00 ص
شبورة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النشرة الأسبوعية لحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث تشهد هذه الفترة شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً فى الصباح الباكر أيام (الإثنين - الثلاثاء)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة فى نقاط مبسطة كما يلى: 
 
1- شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً فى الصباح الباكر أيام الإثنين الثلاثاء. 
 
2- الشبورة تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 
3- الطقس يكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
4- فرص أمطار خفيفة يومى (الإثنين - الثلاثاء) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
 
5- أمطار خفيفة إلى متوسطة أيام الأحد - الأربعاء الخميس - الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
 
6- الأمطار قد تمتد خفيفة يومى الأربعاء والخميس إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء علي فترات متقطعة.
 
7- نشاط رياح أيام (الثلاثاء - الأربعاء - الخميس) على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.






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