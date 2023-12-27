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شاهد محطة قطارات صعيد مصر قبل الافتتاح.. تحفة معمارية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:21 م
شاهد محطة قطارات صعيد مصر قبل الافتتاح.. تحفة معمارية محطة قطارات مصر فى بشتيل
كتب سيد الخلفاوى

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رصد اليوم السابع التجهيزات والاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، حيث يجرى أعمال التشطيبات النهائية والتى شملت محيط المحطة بالكامل وتجديد الشوارع المحيطة، ودهان وجهات العقارات وأعمال التشجير. 
 
ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن ادارية بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطة ‏.
 
وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40متر بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.
 
وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح.
 
كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتى تشمل 12 سكة بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات والتى تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مبانى ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق .
 
أرصفة-المحطة-والقطار-(2)
أرصفة-المحطة-والقطار

أرصفة-المحطة-والقطار-(3)
أرصفة-المحطة-والقطار

ارصفة-محطة-قطارات-الصعيد-(1)
ارصفة-محطة-قطارات-الصعيد

ارصفة-محطة-قطارات-الصعيد-(2)
ارصفة-محطة-قطارات-الصعيد

ارصفة-محطة-قطارات-الصعيد-(3)
ارصفة-محطة-قطارات-الصعيد

القطار-بالمحطة-
القطار-بالمحطة

المجسم
المجسم

المحطة-تضم-ورش-للصيانة
المحطة-تضم-ورش-للصيانة

المسطحات-الخضراء-امام-المحطة
المسطحات-الخضراء-امام-المحطة

المول-الدجارى
المول-الدجارى

الهرم-الزجاجى--(1)
الهرم-الزجاجى

الهرم-الزجاجى--(2)
الهرم-الزجاجى

بهو-المدخل-اسفل-الهرم
بهو-المدخل-اسفل-الهرم

بوابات-العبور-للرصيف-(1)
بوابات-العبور-للرصيف

بوابات-العبور-للرصيف-(2)
بوابات-العبور-للرصيف

بوابات-الكترونية
بوابات-الكترونية

زراعة-الاشجار-امام-المحطة
زراعة-الاشجار-امام-المحطة

سلم-المول
سلم-المول

صالة-حجز-التذاكر-بالمحطة--(1)
صالة-حجز-التذاكر-بالمحطة

صالة-حجز-التذاكر-بالمحطة--(2)
صالة-حجز-التذاكر-بالمحطة

صالة-حجز-التذاكر-بالمحطة--(3)
صالة-حجز-التذاكر-بالمحطة

صالة-حجز-التذاكر-بالمحطة--(4)
صالة-حجز-التذاكر-بالمحطة

صالة-حجز-التذاكر-بالمحطة--(5)
صالة-حجز-التذاكر-بالمحطة

ماكينات-فحص-الحقائب
ماكينات-فحص-الحقائب

مجسم-للمحطة-داخل-الهرم
مجسم-للمحطة-داخل-الهرم

محطة-قطارات-الصعيد-(1)
محطة-قطارات-الصعيد

محطة-قطارات-الصعيد-(2)
محطة-قطارات-الصعيد

محطة-قطارات-الصعيد
محطة-قطارات-الصعيد

مداخل-المحطة--(1)
مداخل-المحطة

مداخل-المحطة--(2)
مداخل-المحطة

مكاتب-داخلية
مكاتب-داخلية
 






محطة الصعيد

السكة الحديد

محطة بشتيل

محطة صعيد مصر

محطة قطارات صعيد مصر

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