اليوم السابع
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شاهد أحدث تصوير لمحطة مترو النصر ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:58 م
شاهد أحدث تصوير لمحطة مترو النصر ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق مترو النصر
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل، صور لأعمال تنفيذ محطة مترو النصر، ضمن الخط الرابع للمترو، والتي تقع في شارع الأهرام، بالجيزة، وتخدم مناطق كثيفة السكان تطل على شارع الأهرام وهى محطة نفقية تقع أسفل شارع الهرم.
 
وفى السطور التالية أسماء المحطات الجارى إنشاؤها، بالخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى:
- حى الأشجار.
- حدائق الأهرام.
- النصر.
- المتحف المصري الكبير.
- ميدان الرماية.
- الأهرام.
- المريوطية.
- العريش.
- المطبعة.
- الطالبية.
- مدكور.
- المساحة.
- الجيزة.
- الروضة.
- الملك الصالح.
- الفسطاط.
- قلعة صلاح الدين.
- الملك منصور.
- الحي السادس.
- الطيران.
- عباس العقاد.
- مكرم عبيد.
- أحمد الزمر.
- الميثاق.
- أكاديمية مبارك.
ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.
 
ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.
 
محطة مترو النصر من الداخل (3)
محطة مترو النصر من الداخل 

محطة النصر
محطة النصر

محطة مترو النصر من الداخل (1)
محطة مترو النصر من الداخل 

اعمال انشاء المحطة (2)
اعمال انشاء المحطة 

محطة مترو النصر من الداخل (2)
محطة مترو النصر من الداخل 

اعمال انشاء المحطة (3)
اعمال انشاء المحطة 

حفر المحطة (1)
حفر المحطة 

اعمال انشاء المحطة (1)
اعمال انشاء المحطة 

حفر المحطة (2)
حفر المحطة 
 






محطات الخط الرابع للمترو

مترو الهرم

الخط الرابع للمترو

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مترو النصر

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