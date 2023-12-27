اليوم السابع
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زراعة 120 ألفًا و547 فدانا من محصول القمح حتى الآن فى الغربية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:00 ص
زراعة 120 ألفًا و547 فدانا من محصول القمح حتى الآن فى الغربية قمح - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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قال الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، إنه تم زراعة 120 ألفًا و547 فدانا بمحصول القمح للموسم الجديد على مستوى المحافظة، من المساحة المستهدف زراعتها من الموسم الجديد.

 

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المديرية وفرت التقاوى المعتمدة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، والشركات الخاصة والتى تتمتع بجودة وإنتاجية عالية، من خلال الجمعيات الزراعية.

 

وأشار إلى أنه تم توفير أسمدة القمح وكافة المحاصيل الشتوية، داخل الجمعيات الزراعية، مبينا أن مخازن المديرية بها 30 ألف طن مخزون من الأسمدة الشتوية، ويتم الصرف للمزارعين بالكارت الذكى والذى يحتوى على كافة بيانات المزارع وحيازته الزراعية.

 

وتابع أن المديرية نظمت دورات وندوات إرشادية للمزارعين للتوعية بالدورة الزراعية وطرق الحفاظ على المحصول لإنتاج المحاصيل بجودة عالية.

 







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